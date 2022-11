Infarto durante la mezza maratona a Milano: ragazzo gravissimo

Si è accasciato durante la corsa. E non si è più ripreso. Dramma domenica mattina a Milano durante la Ganten Milano21 Half Marathon, la mezza maratona andata in scena con partenza e arrivo in via Arona.

Un ragazzo di 25 anni, di origini danesi, ha infatti accusato un malore mentre transitava in piazza Damiano Chiesa. Il giovane, che pare abbia avuto un arresto cardiaco, è stato subito soccorso dai vigili del fuoco che hanno utilizzato il defibrillatore e da un sanitario che ha iniziato le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivato il personale del 118 che lo ha intubato e portato al Policlinico di Milano in gravissime condizioni.

Il 25enne è ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata: le sue condizioni sono giudicate delicatissime.