Donna litiga col vicino di casa e gli infilza l'occhio attraverso lo spioncino

Quando il vicino di casa ha appoggiato l'occhio allo spioncino per capire cosa stesse succedendo, lei ha infilato il cacciavite nel foro, ferendolo. Poi, quando sono arrivati gli agenti, si è scagliata anche contro di loro con lo stesso cacciavite e con un coltello.

Una donna di 45 anni, un'italiana che era sottoposta alla libertà vigilata, è stata arrestata mercoledì pomeriggio a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo aver aggredito il suo vicino di casa, un 61enne che vive sul suo stesso pianerottolo in un condominio di viale Faenza, alla Barona.

La violenza è esplosa poco dopo le 18, quando la signora - dopo una lite pare avvenuta nelle ore precedenti - ha iniziato a danneggiare la porta dell'abitazione dell'uomo, arrivando poi a ferirlo infilando un cacciavite nello spioncino, al grido di "apri che ti uccido". Dopo l'allarme dato dalla vittima, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che però hanno fatto non poca fatica a fermare la 45enne che ha cercato di aggredirli con una lama.

Il vicino di casa ferito è stato accompagnato al pronto soccorso del San Paolo per essere medicato. La donna, che ha precedenti per lesioni e sequestro di persona, è stata invece portata via in manette.