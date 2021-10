L'informatica hacker che comprava hi tech e abiti di lusso con carte intestate ai vip

C'erano anche quelle dei milanesi Roberto Bolle e Malika Ayane tra le identità vip utilizzate per intestare carte di credito con le quali una donna di quarant'anni, ingegnera informatica, faceva acquisti di frodo, tra materiale elettronico di ultima generazione e accessori di lusso. Lei, una cittadina russa da anni trapiantata a Genova, è stata arrestata dalla polizia postale del capoluogo ligure. Stando alle indagini, farebbe parte di una rete transnazionale di cyber criminali.

Il materiale hi tech prendeva quasi sempre il volo per la Russia mentre gli abiti e gli accessori di lusso venivano tenuti dalla donna per sé. I proventi di ciò che, invece, veniva rivenduto erano investiti nell'acquisto di criptovalute. Secondo gli investigatori, il giro d'affari della donna si aggirava sui seicentomila euro. Nel suo appartamento genovese, dove vive con le figlie (ora affidate a una comunità), sono state trovate oltre cinquecento carte di credito intestate a terze persone, talvolta appunto, come si diceva, personaggi noti come la cantante Malika Ayane e il ballerino Roberto Bolle.Totalmente ignari della truffa.