Incidente sul lavoro a Pero (Milano): operaio precipita in una vasca di fango

Infortunio sul lavoro in una ditta in via Archimede a Pero (Milano). Attorno alle 8 di giovedì, un operaio di 54 anni, P. M., è precipitato da un'altezza di tre metri e mezzo. La caduta, probabilmente, è stata attutita dal fatto di essere precipitato su una vasca di fango.

L'uomo ha comunque riportato un importante trauma dorsale, tanto che sul posto è intervenuto il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza con l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Humanitas in codice giallo.

Per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rho.