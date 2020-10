Ragazza disarcionata da cavallo durante l'allenamento, cade e batte la testa: ferita

Serata di paura quella di giovedì a Paderno Dugnano, nel Milanese, teatro di un incidente avvenuto pochi minuti prima delle 20 in un maneggio di via Erba. A farne le spese è stata una ragazza di 22 anni, una atleta agonista che in quel momento era impegnata in un allenamento.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, la giovane sarebbe stata disarcionata dal cavallo e cadendo avrebbe urtato con violenza la testa al suolo. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la 22enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono serie - e venerdì mattina è ancora ricoverata -, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sono stati gli stessi militari ad effettuare tutti i rilievi nel centro ippico di via Erba teatro dell'infortunio. Al momento, secondo quanto appreso, non sono state scoperte irregolarità o mancanze da parte dei gestori.