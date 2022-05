Ingoia la coca per cercare di scappare dalla polizia: finisce in ospedale

Un pusher anni è finito in ospedale dopo aver ingoiato alcuni grammi di coca per scappare dalla polizia. È successo all'interno della Stazione Centrale di Milano nella giornata di domenica 8 maggio; nei guai un cittadino tunisino 37 anni.

Tutto è accaduto in pochi attimi. L'uomo, accortosi di aver attirato l'attenzione degli agenti, si è rifugiato in un sottoscala della stazione e pensando di evitare conseguenze ha cercato di sbarazzarsi della coca che aveva in tasca ingoiandola. È subito scattato l'allarme: è stato portato in ospedale per accertamenti ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I 15 grammi di hashish che aveva in tasca sono stati sequestrati.

Sempre all'interno della Stazione Centrale e sempre nel weekend dell'8 maggio gli agenti della questura hanno arrestato due persone con l'accusa di tentato furto. Il primo, un gambiano, è stato fermato dagli agenti della Polfer dopo che aveva rubato il telefono a una donna che era seduta a un bar dello scalo ferroviario. Poche ore dopo, invece, i poliziotti hanno ammanettato un italiano che si era impadronito dello zaino di una coppia che stava aspettando la metropolitana.