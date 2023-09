Completamente inondata piazza Bettini (Bande Nere): video

Piazza Bettini (zona Bande Nere) - e anche tutta via Orsini fino alla metro - è completamente allagata sabato 30 settembre. Da capire le cause dell'incidente. Quello che appare come un cedimento dell'asfalto ha provocato un guasto alle tubature con un'enorme perdita d'acqua che ha inondato tutta l'area. Una vettura è pericolosamente rialzata, come fosse 'risucchiata' dal vortice formato dal cratere. Dai primi riscontri non dovrebbero esserci feriti. Molti residenti nel quartiere Bande Nere-De Angeli-Primaticcio lamentano la mancanza di acqua negli appartamenti.

Video Marco R. MilanoToday

La metropolitana, fermata Bande Nere, è stata chiusa; così gli altri mezzi. Il traffico è stato deviato dagli agenti della polizia locale. Sul posto anche i tecnici comunali e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e riallacciare i collegamenti dell'acqua, anche se non si tratta di un intervento di facile risoluzione.