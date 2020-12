Inscena rapina per farsi arrestare: "Stanco di vivere in strada a Milano"

Con una taglierino senza lama in mano e la mascherina sul volto è andato dal purrucchiere proprio di fronte alla caserma dei carabinieri e ha inscenato una rapina con il solo scopo di farsi arrestare, perché come ha poi ammesso era stanco di vivere per strada a Milano. L'accaduto nei giorni scorsi a Carate Brianza. A finire in manette un 38enne marocchino.

L'uomo ha minacciato la proprietaria del negozio ma invece di chiederle il denaro le ha intimato di alzare il telefono e chiamare il 112. I militari accorsi sul posto l'hanno poi bloccato e arrestato proprio come voleva lui, che evidentemente ha preferito la prigione alla vita da senzatetto che conduceva nel capoluogo lombardo.

Il 38enne, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e droga, ora si trova nel carcere di Monza e dovrà rispondere di tentata rapina. Ai militari che l'hanno tratto in arresto in flagranza di reato avrebbe spiegato di aver inscenato l'episodio con l'intenzione di farsi arrestare perché non sopportava più la sua esistenza da clochard. Per questo da Milano sarebbe tornato a Carate Brianza, dove un anno fa era stato già arrestato dai carabinieri, e dove è nuovamente finito in manette.