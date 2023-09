Gli insegnanti si barricano sul tetto della scuola: "Ci hanno esclusi dalle graduatorie"

Insegnanti in manifestazione sul tetto del provveditorato agli studi di via Soderini, in zona Lorenteggio. È accaduto intorno alle 18, quando un gruppo di docenti si è barricato a cinque metri d’altezza contro il sistema telematico di graduatorie scolastiche, che li avrebbe esclusi. Durante la protesta anche un malore.

I professori, sei secondo quanto riportato dai carabinieri, avrebbero deciso di protestare contro il sistema che avrebbe causato la loro discesa nelle graduatorie portandoli a essere scavalcati da altri docenti.

Secondo le prime indiscrezioni uno degli insegnanti, 33enne, avrebbe avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i militari e i vigili del fuoco che hanno affidato l'uomo ai soccorritori del 118. I manifestanti sarebbero, ora, scesi dal tetto.