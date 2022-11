Insegue una 16enne per strada e le chiede di andare a vivere insieme: arrestato

Ha inseguito una ragazza di 16 anni fin dentro un bar, poi avrebbe cercato di aggredire i poliziotti chiamati dalla 16enne (terrorizzata). E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 36 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in via Washington a Milano nella serata di giovedì 10 novembre.

Tutto è iniziato quando l'uomo ha iniziato a seguire una ragazzina di 16 anni continuando a chiederle di andare a vivere da lui. Lei, terrorizzata dal fatto che l'uomo continuasse a seguirla proponendole una soluzione assurda, ha cercato riparo all'interno di un bar e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Porta Genova che hanno controllato l'uomo.

Durante gli accertamenti, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, l'uomo avrebbe cercato di opporsi. Il 36enne è stato bloccato e accompagnato al Policlinico per una visita tossicologica e per una visita psichiatrica, quest'ultima ha accertato che l'uomo era vigile e senza problemi mentali mentre il primo esame ha certificato che aveva assunto stupefacenti. Per il 36enne sono scattate le manette.