L'ex motociclista (senza patente) che si divertiva a fuggire dalle forze dell'ordine

Questa volta non è riuscito a fuggire. Anzi, non ha avuto neanche modo di provarci. Un 53enne di Rozzano è stato fermato e denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Buccinasco dopo essere stato riconosciuto come il motociclista che per almeno quattro volte negli ultimi mesi era stato protagonista di spericolati inseguimenti con le forze dell'ordine nei comuni a sud ovest del capoluogo meneghino.

L'uomo, che in passato ha anche girato in pista, si era reso responsabile - spiegano dalla Locale in una nota - di vere e proprie "fughe che in più occasioni hanno messo in pericolo lui stesso, gli agenti e anche passanti e altri conducenti con il rischio di scontri". Il motociclista, "grazie all’agilità del mezzo e alla propria abilità, era riuscito a far perdere le proprie tracce infilandosi tra le auto in coda, in passaggi pedonali e anche in parchi pubblici" più volte negli ultimi mesi.

Ogni volta gli agenti erano riusciti a prendere nota della sua targa, ma era sempre risultata intestata ad altri. Nelle scorse ore, però, i "ghisa" hanno riconosciuto il suo motorino - con un'altra targa, rubata, e senza assicurazione - fuori da un bar e sono quindi intervenuti riuscendo a bloccarlo ancora prima che potesse salire a bordo.

Il 53enne, a cui era stata revocata la patente in precedenza, è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, per le vecchie fughe, ed è stato multato per tutte le violazioni alle norme del codice della strada.