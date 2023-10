La folle fuga dei ladri (per una borsa): inseguimento di 40 chilometri a folle velocità

In fuga per quasi quaranta chilometri. Inutilmente. Un 32enne ecuadoriano, un 27enne peruviano e una 27enne italiana sono stati arrestati martedì pomeriggio a Magenta dopo aver rubato una borsa in un supermercato di via Casorati a Novara. I tre, stando a quanto riferito dai carabinieri, avevano approfittato di un attimo di distrazione di una 79enne che stava caricando la spesa in macchina e le avevano portato via la borsa, scappando poi in auto in direzione Trecate.

I carabinieri del Radiomobile di Abbiategrasso, dopo aver ricevuto la nota di ricerca dalla centrale operativa della città piemontese, hanno intercettato i fuggitivi sulla Provinciale 11 nel territorio di Boffalora sopra Ticino. Da lì è iniziato un inseguimento ad alta velocità lungo la Statale 336 per Malpensa, terminato soltanto a Magenta - a circa quaranta chilometri di distanza da Novara -, dove i tre hanno cercato un'ultima disperata fuga a piedi.

I due uomini e la donna sono stati trovati in possesso delle carte della 79enne e di 500 euro prelevati proprio con il bancomat della vittima. Arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, il gruppo risponde anche delle accuse di ricettazione in concorso e utilizzo fraudolento di carte di credito.