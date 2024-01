Inseguimento nel Milanese: non rispetta l'alt, con lui una ragazza incinta

Gli agenti di polizia locale di Buccinasco gli hanno intimato l'alt per procedere a un controllo, ma lui ha accelerato e ha iniziato una fuga che si è protratta per circa quattro chilometri tra Buccinasco, Corsico e Milano, durante la quale ha provato più volte a depistare gli agenti con manovre pericolose.

È successo sabato sera. Protagonista un uomo italiano di 39 anni, a bordo di una Bmw con targa straniera, sottratta a un conoscente ignaro (che ha sporto querela). Il 39enne è risultato con precedenti per stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. Era in compagnia di una ragazza incinta di 21 anni, sottoposta ad accertamenti sanitari e, per fortuna, in buone condizioni.

L'uomo ha perso il controllo della Bmw nel territorio di Buccinasco, all'altezza dell'incrocio tra via Indipendenza e via Morandi. Ha cercato di scappare a piedi ma è stato bloccato dagli agenti, non senza qualche intemperanza, sia durante le fasi del fermo sia quando si trovava all'interno della vettura di servizio, verso il comando di polizia locale.

Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto in camera di sicurezza fino a lunedì mattina, quando si è celebrata l'udienza di convalida. Il gip di Milano ha convalidato l'arresto e disposto, come misura cautelare, l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Sabato era la giornata di San Sebastiano, patrono della polizia locale. "In quella occasione ho voluto consegnare a tutto il corpo di polizia locale di Buccinasco un mio personale encomio", ha commentato il sindaco Rino Pruiti, "per l'impegno e la professionalità con cui, ogni giorno dell'anno, affronta il compito di tutela e controllo del territorio. Lo hanno dimostrato anche in questa occasione gli agenti della pattuglia che hanno arrestato l’uomo con precedenti fermato sabato sera che, in fuga e con manovre pericolose, ha pure esposto a un grave pericolo la ragazza che era con lui in auto in stato di gravidanza".