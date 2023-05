Inseguimento a Milano: auto in fuga dalla polizia locale finisce nel Lambro

L'alt ignorato, la fuga e il "salto" nel canale. Inseguimento con incidente venerdì pomeriggio a Milano, dove una Volkswagen Golf che stava cercando di scappare dalla polizia locale è finita nel Lambro meridionale "volando" giù dalla stradina che costeggia via Costantino Baroni, estrema periferia Sud di Milano.

La corsa, stando a quanto appreso, era iniziata poco prima - verso le 13.40 - in via Chiesa Rossa, dove i motociclisti della Locale avevano intimato l'alt alla macchina, con due persone a bordo. Per tutta risposta, però, il guidatore ha premuto il piede sull'acceleratore e ha tentato di fuggire imboccando la stradina sterrata che porta al campo rom.

Per una manovra azzardata, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è poi finito in acqua. I due fuggitivi sono comunque riusciti a uscire dall'abitacolo e hanno fatto perdere le proprie tracce. La Golf nera è invece stata "ripescata" dai vigili del fuoco e poi messa a disposizione degli agenti per tutte le verifiche del caso.