Inseguimento a Milano: fugge con l'auto rubata, abbatte due semafori e si schianta

La corsa, lo schianto e le manette. Un uomo di 30 anni, cittadino romeno, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento in centro città.

La sua fuga è iniziata verso le 2 in via Verdi, dove una volante ha incrociato la Toyota Yaris dell'uomo, che alla vista degli agenti ha immediatamente premuto il piede sull'acceleratore. È nato così un inseguimento che è proseguito per via Manzoni, via Senato, piazza Cavour, via Visconti di Modrone, piazza Medaglie d'oro, viale Umbria, corso Ventidue marzo e viale Mugello, dove il fuggitivo ha abbattuto due semafori in serie prima di schiantarsi e fermarsi definitivamente.

Proprio mentre i poliziotti davano la caccia all'uomo, il proprietario della macchina - un italiano di 37 anni - ha telefonato al 112 per segnalare che la sua vettura era stata rubata poco prima in corso di Porta Romana. Così per il 30enne sono scattate le manette.