Auto scappa all'alt: inseguimento nel Milanese

Invece di fermarsi all'alt ha premuto sull'acceleratore, scappando a tutta velocità per le vie della cittadina. L'inseguimento nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio a Settimo Milanese, hinterland nord di Milano.

L'auto, un'utilitaria di colore nero, quando ha visto gli agenti della polizia locale che gli indicavano di fermarsi, è sfrecciata via. Alcuni passanti l'hanno vista passare a velocità molto sostenuta in via Grandi e via di Vittorio.

Poco dopo l'inseguimento si è concluso in via Reiss Romoli, vicino alla Coop, quando la macchina è stata fermata dalla pattuglia.