Il pusher con le armi pronte a sparare e la sua "autista" che lo fa scappare dal bosco

Ancora un blitz nei boschi della droga situati nel Saronnese. I carabinieri si sono inoltrati nei boschi della zona tra Rescaldina, Cerro Maggiore e Uboldo, dove una settimana fa erano stati trovati un fucile, un revolver e un machete. Questa volta i militari hanno notato un'automobile che si allontanava in tutta fretta, evidentemente dopo avere notato la loro presenza nell'area. Così hanno allertato i colleghi ed è scattato l'inseguimento per le strade della zona, finché l'auto è stata bloccata da una vettura del nucleo radiomobile in via Novara a Saronno, nei pressi dell'Esselunga.

A bordo dell'auto c'erano quattro persone. Due uomini sono riusciti a scappare a piedi, nulla da fare invece per la donna alla guida e un passeggero seduto sui sedili posteriori. Lei è stata identificata come un'italiana di 29 anni, mentre lui è un 25enne marocchino, risultato irregolare in Italia. Quest'ultimo è stato arrestato perché aveva, nella sua disponibilità, una semiautomatica calibro 9, priva di matricola e con un colpo un canna, nonché due fucili semiautomatici a pompa calibro 12 e 150 cartucce. Con sé aveva anche una piccola quantità di cocaina.

Estranea alle armi, e dunque lasciata libera, l'autista dell'auto. Da quello che è emerso, stava portando i tre uomini lontano dai boschi, per metterli in salvo, in cambio di una dose gratuita di cocaina. Una pratica in aumento, quella dei dipendenti da sostanze che offrono un qualche supporto 'logistico' ai pusher (auto per la fuga o appartamenti come nascondiglio) per assicurarsi qualche dose gratis.