Bollate (Milano), folle inseguimento in auto nella notte: fuggitivo scappa a piedi

Fermato per un controllo dalla polizia locale poco prima di entrare in comando ha accelerato all'improvviso e, a tutto gas, si è dato alla fuga, imboccando anche una via in contromano e venendo inseguito dagli agenti. L'accaduto nei giorni scorsi, durante la notte, in centro a Bollate.

Tutto è iniziato quando la pattuglia ha fermato l'auto del fuggitivo, un veicolo con targa svedese. I documenti mostrati dall'uomo però non sembrando autentici hanno insospettito i vigili, che hanno scortato il conducente in comando. Arrivati in prossimità dell'ingresso, però, l'uomo è scappato.

Dopo un rocambolesco inseguimento, l'uomo in fuga è andato a sbattere contro un'auto in sosta. A quel punto senza darsi per vinto ha proseguito la sua fuga a piedi, ha scavalcato la recinzione della stazione ed è scappato lungo i binari, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Uno degli agenti l'ha inseguito - invano - per diversi minuti.



Nel frattempo gli altri agenti hanno recuperato il veicolo con targa svedese, che è risultato radiato in quanto intestato a prestanome. Anche i documenti, croati, esibiti dal fuggitivo sono risultati falsi, come intuito dai poliziotti.