Fugge a bordo di un'auto rubata: sperona la polizia locale e si schianta contro un palo

Quando gli agenti della polizia locale hanno alzato la paletta per invitarlo a fermarsi, ha schiacciato il piede sull'acceleratore ed è scappato. A quel punto è iniziato un folle inseguimento terminato con un primo schianto e poi con il tentativo di fuga a piedi. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre a Brugherio, in Brianza. Erano le 15 quando gli agenti della polizia locale, nella consueta attività di controllo, in via Torazza hanno cercato di fermare una Toyota.

Il conducente però ha tirato dritto, verso Monza. A quel punto è iniziato l'inseguimento lungo le vie Lodigiana, Casecca e Talamoni. Nel tentativo di sfuggire alla pattuglia il conducente ha imboccato via Magni finendo con l'auto sul marciapiede contro un palo della segnaletica. Ma non si è arreso. Ha proseguito la sua corsa imboccando nuovamente via Talamoni, Casecca e Lodigiana dove ha speronato l'auto della polizia che era riuscita a raggiungerlo e ha poi tentato di scappare a piedi. Inutilmente.

Dai controlli è emerso che il conducente era un 25enne originario dell'Ucraina senza fissa dimora, mentre l'auto è risultata rubata poche ore prima a Milano. Il giovane dagli accertamenti risultava avere già precedenti e un'espulsione in atto. Nell'abitacolo è stata trovata l'attrezzatura elettronica per eludere i sistemi di sicurezza delle auto. Il fuggitivo è stato quindi arrestato per ricettazione, danneggiamento, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, inosservanza delle norme sull'immigrazione.

È stato poi trasferito nella camera di sicurezza del comando della polizia locale di Brugherio, dove ha trascorso tutta la notte per poi essere giudicato per direttissima giovedì mattina. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha condannato il giovane ad un anno di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa, ordinando però la sospensione dell'esecuzione della pena.