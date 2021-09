"Ti faccio vedere come si semina la polizia": l'imprenditore, la Q7 e il folle inseguimento senza senso

Ha sfondato una sbarra della barriera di Melegnano. Ha tamponato una macchina che si è trovato davanti. E, per chiudere in bellezza, ha danneggiato, e non poco, la sua stessa auto. Il tutto per mostrare alla sua compagna di viaggio - parole sue - come si fa a sfuggire alla polizia. Folle inseguimento martedì mattina tra Milano e Lodi, teatro di una lunga caccia all'uomo - durata un'ora -, poi finita con l'arresto di un 50enne, un italiano abbastanza noto sotto la Madonnina perché titolare di un bar in piazza Risorgimento, tra l'altro chiuso dalla polizia nei giorni scorsi per una serie di violazioni.

La corsa dell'uomo è iniziata verso le 5, quando una Volante ha intimato l'alt all'Audi Q7 a bordo della quale viaggiavano l'imprenditore e una ragazza. Per nulla intenzionato a fermarsi, il guidatore ha premuto il piede sull'acceleratore e dopo aver percorso diverse vie cittadine è arrivato al casello di Melegnano. Senza pensarci due volte, il 50enne ha distrutto l'ingresso della barriera e si è "lanciato" sull'autostrada A1.

Braccato dagli agenti, e dai colleghi della Polstrada, l'uomo ha continuato a zigzagare, urtando più volte i guardrail e tamponando - fortunatamente senza gravi conseguenze - la macchina di un "passante". All'altezza di Lodi, dopo quasi 40 chilometri di inseguimento, la fuga dell'imprenditore è finalmente finita. Controllato e perquisito, il 50enne è risultato perfettamente "pulito": patente in regola, auto in regola, assicurazione pagata e nessun eccesso con alcol e droghe. Lui stesso, parlando con i poliziotti, avrebbe confessato di averlo fatto semplicemente per "stupire" l'amica.

La sua mattinata è però finita in Questura: deve rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficio. In più dovrà pagare i danni causati alle Autostrade.