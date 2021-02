Scappa a tutta velocità e sperona auto della polizia locale che lo insegue: arrestato

Invece di fermarsi all'alt della polizia locale è scappato a 'tutta birra', ingaggiando un pericoloso inseguimento e arrivando a speronare l'auto degli agenti. Ma alla fine è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L'accaduto venerdì pomeriggio a Dresano, hinterland sud est di Milano.

A finire in manette un 35enne marocchino, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora e senza documenti di riconoscimento. La locale di Mediglia gli aveva intimato di fermarsi mentre era alla guida di una Fiat Bravo, poi risultata intestata ad un prestanome, ma lui è scappato a tutta velocità lungo la strada provinciale 39, ha speronato la fiancata destra della pattuglia e infine ha abbandonato la sua auto fuggendo a piedi nel centro abitato di Dresano.

I carabinieri nel frattempo sono intervenuti sul posto riuscendo a intercettare il 35enne mentre correva, ancora inseguito dagli agenti della polizia locale, e a bloccarlo. La perquisizione dell'auto e dell'uomo ha permesso di rinvenire 14 grammi di cocaina, un bilancino e 535 euro in contanti. Il tutto è stato posto sotto sequestro, così come la Fiat Bravo, risultata sprovvista di assicurazione.

L'uomo, che è stato anche sanzionato per guida senza patente e denunciato in stato di libertà per il danneggiamento all’auto di servizio della locale di Mediglia, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ristretto nelle camere di sicurezza è in attesa di direttissima per via telematica.