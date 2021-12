Inseguimento a Milano, scappa a tutta velocità, in contromano e fari spenti

È stato avvicinato dalla polizia locale per un controllo, ma invece di mostrare i documenti ha ingaggiato un folle e pericoloso inseguimento, viaggiando a velocità sostenuta, anche in contromano e a fari spenti. L'accaduto nella serata di sabato 18 dicembre, intorno alle 21, tra la Barona e Sant'Ambrogio a Milano, dove la fuga dell'uomo si è conclusa con il suo arresto.

Tutto è iniziato perché alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di una Polo Volkswagen in quattro frecce al centro della carreggiata, con una persona a bordo. Una pattuglia della locale, così, è intervenuta chiedendo spiegazioni. Ma il conducente, un marocchino residente a Milano, si è dato alla fuga.

L'uomo per parecchi minuti e diversi chilometri è scappato a velocità sostenuta, imboccando alcune vie contromano, passando con il rosso, rimanendo a fari spenti e sperenando la locale, con tutti i rischi del caso anche per gli altri automobilisti. Alla fine, all'angolo tra viale Famagosta e via San Vigilio, zona Sant'Ambrogio, l'auto è stata finalmente bloccata. A quel punto l'uomo ha cercato di resistere all'arresto, ferendo, per fortuna non in modo grave, due degli agenti intervenuti.

Per lui, che era peraltro senza patente, sono scattate le manette per danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Ai 'ghisa' infortunati è stata assegnata una prognosi di sette giorni.