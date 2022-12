Inseguimento da film a Milano, scappano dalla polizia e distruggono 4 auto

Quando hanno capito che la volante della polizia stava per controllarli hanno tirato dritto. Non si sono fermati davanti a niente, neanche quando hanno travolto altre 4 auto e sono stati bloccati dopo un inseguimento durato oltre 6 chilometri. Tre uomini di 28, 26 e 33 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento nella periferia nord di Milano nella serata di domenica 18 dicembre. Per loro, tutti italiani e già noti alle forze dell'ordine, trovati con il "kit del ladro" nascosto a bordo di un'auto a noleggio, sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale ma sono stati anche indagati per truffa (si erano impossessati del mezzo attraverso un raggiro) e per possesso di arnesi atti allo scasso.

Tutto è iniziato intorno alle 18 in via Scarampo (zona Fiera) quando una volante della questura ha cercato di fermare una Citroën C4 con a bordo tre persone. Il conducente non ha rispettato l'alt ma ha schiacciato l'acceleratore imboccando prima viale Vigliani, poi via Scarampo, piazza Gino Valle. L'inseguimento è terminato in via Padre Reginaldo Giuliani dopo che l'auto dei fuggitivi aveva urtato altri 4 veicoli durante la fuga (un Volkswagen Maggiolino, una Golf, una Panda e una 500), fortunatamente nessuna persona rimasta coinvolta nei sinistri è rimasta ferita.

Una volta arrivati in via Padre Reginaldo Giuliani il trio hanno capito di essere arrivati al capolinea. Nessuno dei tre si è arreso: sono scesi dall'auto e hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati braccati dopo poche decine di metri. Durante gli accertamenti è emerso che l'auto era stata noleggiata truffando una società (uno dei tre pare abbia dato fornito le generalità di un cittadino bengalese totalmente estraneo alla vicenda). Non solo, durante la perquisizione è stato trovato un borsone con grimaldelli, pinze e tenaglie, tutti arnesi atti allo scasso. Gli investigatori hanno ipotizzato che i tre stessero per mettere a segno alcuni colpi nella zona.