Scappano col furgone (con dentro la moto rubata), ma restano bloccati nel traffico

Fuga finita. Nel traffico. Due uomini, un 46enne italiano e un 20enne egiziano, e una donna, un'italiana 21enne, sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto pluriaggravato dopo aver cercato di rubare una moto Yamaha che era parcheggiata in strada in viale Abruzzi.

I tre, dopo aver spaccato il bloccasterzo del mezzo, l'hanno caricato a bordo di un furgone Citroen e si sono allontanati, venendo però raggiunti poco dopo dalla polizia, allertata da un testimone. Alla vista della volante, il 46enne che era alla guida ha premuto il piede sull'acceleratore dandosi alla fuga passando in piazza Bernini, via Noe e via Carpaccio, dove il guidatore ha però dovuto fare retromarcia per evitare un ingorgo.

Dopo aver percorso piazzale Piola, via Pacini, via Orcagna e via Zanoia, sempre con alle spalle la polizia, la situazione si è riproposta e i tre hanno abbandonato il furgone - ormai bloccato nel traffico - cercando di scappare a piedi. La donna è stata fermata praticamente subito mentre i due uomini sono stati raggiunti in via Sansovini. La Yamaha nascosta nel furgone è stata restituita al proprietario, un italiano di 28 anni. Il furgone è invece risultato rubato lo scorso 3 dicembre ad Agrate Brianza.