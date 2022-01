Non rispetta l'alt: inseguimento fino a casa, poi l'arresto

In piena notte non ha rispettato l'alt dei carabinieri ad un controllo stradale, mentre procedeva ad alta velocità: ne è nato un inseguimento concluso con l'arresto (ai domiciliari) dell'uomo, un quarantenne con precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale.

E' successo venerdì mattina, alle cinque e mezza, a Vigevano. I carabinieri avevano predisposto un punto di controllo alla rotatoria di corso Pavia e, vedendo sopraggiungere di gran fretta una Mercedes Slk, hanno intimato l'alt. L'uomo alla guida non l'ha rispettato ed anzi ha aumentato la velocità, inseguito dalla gazzella dei militari. Il quarantenne non si è fermato, ma ha proseguito la marcia fino alla propria abitazione.

Aveva rubato una tessera bancomat

I carabinieri sono quindi riusciti a bloccarlo e perquisirlo. Aveva con sé una carta bancomat rubata alla custode di una ditta di Dorno meno di un'ora prima. Le telecamere di sorveglianza della ditta hanno confermato che si trattava di un furto. In attesa del processo per direttissima, il quarantenne è stato arrestato e posto ai domiciliari: risponde di resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi di sorveglianza e furto in abitazione. Si è poi scoperto che la patente gli era stata revocata, per cui è stato sanzionato anche per questo, mentre la Mercedes, non di sua proprietà, è stata sottoposta al fermo amministrativo.