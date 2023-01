Viaggiano contromano e incrociano i carabinieri: parte la folle fuga

Fuga fallita. Tre uomini - un 25enne tunisino, un 35enne albanese e un 57enne suo connazionale - sono stati denunciati nella notte tra lunedì e martedì a Legnano, nel Milanese, dopo essere stati fermati dai carabinieri al termine di un folle inseguimento.

Verso l'1.50 l'auto dei militari ha incrociato in via Comasina la Volkswagen Golf con i tre a bordo che viaggiavano contromano. Alla vista della pattuglia, il conducente ha immediatamente premuto il piede sull'acceleratore dando vita a una spericolata corsa per le vie della città finita soltanto in via Comasina, dove i fuggitivi hanno forato uno pneumatico.

Per nulla intenzionati ad arrendersi, i tre hanno cercato di allontanarsi a piedi ma sono stati bloccati. La vettura è risultata rubata il 9 gennaio proprio a Legnano, mentre nell'abitacolo sono stati scoperti alcuni attrezzi da lavoro "presi" durante un furto in abitazione e Castellanza. I tre sono stati indagati a piede libero.