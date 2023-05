Scappa dalla polizia e si rifugia nel bagno di uno sconosciuto: arrestato

Quando ha capito di aver attirato l'attenzione dei poliziotti è scappato. Prima è entrato in un palazzo, poi nel giardino di un altro condominio e infine in un appartamento di uno sconosciuto, dove si è chiuso in bagno. Infine ha cercato di aggredire con un coltello un agente, ma è stato immobilizzato col taser e arrestato. È successo in zona Lorenteggio a Milano nel pomeriggio di lunedì 29 maggio, nei guai un marocchino di 20 anni già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia.

Tutto è iniziato intorno alle 17 quando una volante del 113 di passaggio in via Lorenteggio ha notato il 20enne mentre stava passeggiando. Gli agenti hanno cercato di fermarlo per un controllo, ma lui è scappato cercando di seminare i poliziotti. Il capo pattuglia ha lasciato l'automobile e loro ha rincorso dentro al palazzo al civico 6 di via Odazio dove era entrato scavalcando la cancellata. Successivamente, scavalcando la recinzione del cortile del condominio, è entrato in un palazzo di via Segneri dove si è rifugiato prima in appartamento e infine in un bagno.

Resosi conto di essere in trappola, stando a quanto riferito dalla questura, avrebbe impugnato un coltello e avrebbe cercato di ferire un agente, ma è stato immobilizzato attraverso il taser. Per lui sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.