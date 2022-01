Inseguimento in pieno giorno a Milano finisce con un incidente e 3 arresti

Quando capisce che la polizia vuole fermarlo, schiaccia il piede sull'acceleratore e scappa a tutta velocità a bordo di una Bmw. Al suo inseguimento, in una corsa pericolosa per le strade di Milano, si mettono subito gli agenti. Sono gli uomini della Squadra investigativa del Commissariato Bonola, ai quali poi si aggiungeranno diverse volanti dell'Ufficio prevenzione generale di via Fatebenefratelli. La scena - che da lì a poco si concluderà con l'arresto di tre cittadini marocchini di 21, 28 e 31 anni - comincia in piazzale Lotto e si conclude all'intersezione tra via Sant'Elia e via Natta. Nel pieno pomeriggio di giovedì.

I tre fermati sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini spaccio. Una quarta persona è invece riuscita a fuggire ed è in queste ore ricercata dalla polizia. A riferire l'episodio è la questura, che spiega come l'attenzione dei poliziotti del Commissariato Bonola fosse stata attirata dall'auto di grossa cilindrata con quattro volti sospetti a bordo. Dopo il tentato alt, è partito immediato l'inseguimento. Durato fino a quando il conducente della Bmw non ha perso il controllo della berlina, finendo contro un new-jersey, dopo essersi scontrato con altre auto.

I quattro uomini che erano a bordo hanno provato a fuggire a piedi all'interno del Parco Monte Stella. Per tre di loro, appunto, non c'è stato molto da fare e sono stati raggiunti e bloccati. Uno di loro ha anche colpito con una pietra un poliziotto, procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni. Il motivo della fuga è stato scovato da lì a poco nell'abitacolo dell'auto: durante la perquisizione sono stati trovati 200 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e, nel frattempo, si è aperta la caccia del quarto complice.