In due sul motorino rubato (lei senza casco): scappano dalla polizia e si schiantano

Prima l'inseguimento, poi l'incidente e infine le manette. È quanto successo in via Mac Mahon nella serata di mercoledì 2 agosto dove un uomo e una donna in sella a uno scooter rubato e tallonati dalla polizia si sono schiantati contro la banchina del tram 2.

Tutto è iniziato intorno alle 21 in via Cenisio quando una volante ha cercato di fermare uno scooter con a bordo due persone (un uomo e una donna, lei senza casco). Il 38enne alla guida del mezzo non ha rispettato l'alt, ma ha spinto sull'acceleratore innescando un inseguimento in direzione periferia. La fuga, però, è durata solo qualche centinaio di metri: il motorino, infatti, ha impattato contro la banchina del tram 2.

Lo scooter è risultato essere rubato, mentre nel borsello del 38enne è stato trovato un cacciavite e alcune pinze. Addosso a lei, invece, sono stati trovati 2 grammi di eroina. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso; lei, invece, è stata indagata a piede libero per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.