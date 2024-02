L'inseguimento tra i poliziotti in bici e l'uomo in monopattino elettrico (che cade)

A terra e in manette. Un uomo di 42 anni, cittadino del Gambia, con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano al termine di un maldestro tentativo di fuga dalla polizia. Per lui i guai sono iniziati verso le 15, quando due agenti in bici sono passati nel parco 8 marzo di via Monte Ortigara e lo hanno visto mentre - fermo con accanto un monopattino elettrico - parlava con altri due uomini.

Appena i poliziotti si sono avvicinati, il 42enne è salito sul suo mezzo ed è scappato verso viale Umbria, con i bikers in divisa alle sue spalle. Dopo poche centinaia di metri, però, la corsa dell'uomo è naufragata perché ha perso l'equilibrio e si è schiantato al suolo.

Immobilizzato e perquisito, è stato trovato in possesso di 95 grammi di hashish suddivisi in dosi e 165 euro. Per lui, come già accaduto in passato, sono quindi scattate le manette.