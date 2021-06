La folle fuga della Bmw da via Montenapoleone: 20' minuti di panico in centro a Milano

La fuga da via Montenapoleone. L'uomo è stato fermato in via Mascagni

Una macchina speronata e tre poliziotti feriti. In mezzo, altre tre auto distrutte - più la sua -, un passante quasi travolto e un folle corsa senza senso. Serata decisamente movimentata quella di giovedì in pieno centro a Milano, teatro di una caccia all'uomo durata oltre venti minuti e finita con le manette ai polsi per un italiano 49enne.

L'allarme alla centrale operativa del 112 è scattato alle 20.50, quando una guardia giurata ha segnalato che una Bmw 640 cabrio bianca aveva appena travolto la sua macchina in via Montenapoleone. I primi a intervenire sono stati i poliziotti delle "Nibbio", in moto, che si trovavano già nella via della moda per un servizio di controllo collegato a un evento di Bulgari.

Gli agenti si sono immediatamente messi sulle tracce dell'uomo, che nella sua folle corsa è passato da via Manzoni, Buenos Aires, Pantano - contromano -, Stradivari, Abbruzzi, Piccinni, Maiocchi, Eustachi, Castel Morrone, Indipendenza, Pisacane, Modena, Bianca Maria.

Scappando, la Bmw ha travolto tre macchine - che ha letteralmente speronato per crearsi un varco e fuggire - e in via Visconti di Modrone ha quasi investito un pedone, che è riuscito a salvarsi rifugiandosi in un portone.

La sua folle corsa - nel traffico del pieno centro città - è finita proprio in via Visconti di Modrone, dove la sua Bmw, pesantemente danneggiata, si è spenta. Neanche lì, però, il 49enne si è arreso: dopo una fuga a piedi, ha morso due poliziotti e ha preso a calci un altro che cercava di ammanettarlo.

Immobilizzato in via Mascagni, il fuggitivo è stato dichiarato in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nella sua macchina gli agenti hanno trovato anche mezzo grammo di eroina. Al momento, però, non è stato possibile eseguire gli esami tossicologici sul guidatore, che anche in ospedale si è mostrato violento e aggressivo, tanto che è stato necessario sedarlo per ben due volte.

Il 49enne, che risulta in possesso di regolare patente e che ha precedenti per reati simili e per droga, è ancora ricoverato. Gli agenti stanno invece cercando di accertare i motivi della sua folle fuga.