L'inseguimento tra motociclette per le strade di Milano

Fuga fallita. Un uomo di 40 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento in moto per le strade della città.

La corsa è cominciata verso le 13 in via Console Marcello, dove una Volante ha incrociato una Triumph guidata proprio dal 40enne - con a bordo un 18enne rom residente nel campo nomadi di via Negrotto - e ha deciso di controllarla. Alla vista dell'auto della polizia, però, il conducente ha accelerato e ha imboccato piazza Castelli, via Mac Mahon e via Palizzi, sempre con la macchina degli agenti dietro, supportata dai poliziotti in moto delle "Nibbio".

La fuga dei due è finita in via Broglio, dove - ormai raggiunti dai motociclisti in divisa - hanno abbandonato il mezzo: il più giovane è stato preso dopo essere salito a bordo di un autobus Atm, mentre l'altro è stato fermato in strada. Stando a quanto hanno accertato gli agenti, la Triump era stata rubata nei giorni scorsi in via Machiavelli a un uomo che era in vacanza e che, per questo, non ne aveva ancora denunciato il furto. Il 40enne e il 18enne sono quindi stati indagati per ricettazione, mentre il più grande è finito in manette per resistenza.