Scappa dalle moto della polizia: arrestato

Quando ha visto che le moto della polizia si avvicinavano, ha provato a scappare a piedi. Ma è stato bloccato e sottoposto a quel controllo che stava tentando di evitare, per poi finire in manette. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, intorno alle 16.30, in piazza Montefalterona, tra le zone Fiera e San Siro.

L'uomo, un 35enne senegalese con alcuni precedenti, è stato fermato dal nucleo Nibbio. Addosso gli sono stati trovati cinque grammi di hashish: L'arresto è scattato perché anche una volta bloccato dagli agenti e, successivamente, in questura, l'uomo ha provato a ribellarsi: ora risponde di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.