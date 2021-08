Sfreccia a tutta velocità in scooter a zig zag senza patente (e assicurazione): finisce male

Senza patente, senza assicurazione. E, evidentemente, senza nessuna intenzione di fermarsi. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano con precedenti, è finito nei guai domencia pomeriggio a Rozzano dopo essere fuggito all'alt della polizia locale.

La sua folle corsa è cominciata quando gli agenti hanno notato un Honda Sh600 zigzagare tra le corsie a folle vellocità, senza preoccuparsi del pericolo per i pedoni e per gli altri veicoli. A quel punto, i ghisa hanno mostrato la paletta al giovane alla guida dello scooter e gli hanno chiesto di fermarsi, ma lui per tutta risposta ha ulteriormente accelerato e ha cercato di far perdere le proprie tracce.

Il suo tentativo è però fallito perché dopo un lunghissimo inseguimento è stato fermato da diverse pattuglie della Locale. Una volta bloccato, il 21enne ha subito ammesso di non avere né la patente né l'assicurazione per il motorino.

Nei suoi confronti, ha fatto sapere la polizia locale, è stata staccata una maxi multa da 5100 euro per guida senza patente, mentre l'Sh è stato sequestrato. I guai per il giovane, però, non sono finiti qua. La sua fuga è stata segnalata alla prefettura di Milano, che adesso dovrà decidere l'importo dell'ulteriore sanzione da recapitare al 21enne per non aver rispettato l'alt.