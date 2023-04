In giro sul motorino senza chiave: si schianta e viene arrestato

Tradito dalla chiave, che non c'era. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano al termine di un folle inseguimento finito con un incidente, due poliziotti feriti e una volante danneggiata.

Tutto è iniziato verso le 15.20, quando un agente libero del servizio ha notato in via Varesina uno scooter in marcia senza la chiave inserita nel quadro. Insospettito, ha allertato la sua centrale operativa segnalando la direzione del mezzo, che è stato intercettato in viale Espinasse. Alla vista dell'auto degli agenti, il 28enne ha però accelerato e si è dato alla fuga riuscendo ad arrivare in via Polidoro da Caravaggio, dove si è schiantato contro una macchina in sosta.

Per nulla intenzionato ad arrendersi, l'uomo ha cercato una disperata fuga a piedi e si è poi scagliato contro i poliziotti, che sono comunque riusciti a fermarlo. Non contento, il ragazzo ha anche danneggiato la volante, tanto che risponde delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre che di ricettazione perché il motorino è risultato rubato nella notte tra il 23 e il 24 aprile a una donna di 48 anni. I due agenti colpiti sono invece finiti in ospedale e poi dimessi con una prognosi di sette giorni.