Motorino (rubato) fugge contromano a folle velocità: alla guida un ragazzino di 14 anni

La fuga e lo schianto. Un ragazzino di 14 anni, un giovane italiano, è stato denunciato mercoledì sera a Milano con le accuse di ricettazione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un folle inseguimento con la polizia.

La sua corsa è iniziata verso le 22.30, quando una volante ha incrociato un Sh con due persone a bordo in via Dezza. Alla vista della macchina della polizia, il conducente - proprio il 14enne - ha fatto inversione ed è scappato contromano, imboccando via Ercole Ferrario, via Bartolomeo Panizza, via Cimarosa e via De Alessandri. Lì, il motorino ha tamponato una macchina e ha poi speronato la volante.

Per nulla intenzioni a fermarsi, i due fuggitivi hanno abbandonato l'Sh in strada e sono fuggiti a piedi. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre il 14enne è stato raggiunto e bloccato, nonostante un tentativo di reazione. Il motorino è risultato rubato a settembre scorso.