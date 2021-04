La Fiat Multipla dei ladri e l'inseguimento coi carabinieri in tangenziale a Milano

Quasi cinque chilometri di fuga. Poi la fine della corsa. Un uomo di 45 anni, cittadino romeno senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre un 18enne e un 20enne che erano insieme a lui sono stati indagati per tentato furto al termine di un inseguimento avvenuto tra Segrate e Milano.

L'allarme è scattato verso le 14.30, quando una Fiat Multipla - già segnalata in passato per alcuni furti a bordo auto - è stata notata dai militari in via Dante proprio a Segrate. Appena i carabinieri hanno intimato l'alt al conducente, il più grande dei tre, l'uomo ha premuto il piede sull'acceleratore ed è scappato in direzione del capoluogo.

Con diverse auto dei militari a dargli la caccia, la fuga della Multipla è finita all'uscita Forlanini della tangenziale Est di Milano, dove i carabinieri sono riusciti a sbarrare la strada ai fuggitivi. A quel punto, i carabinieri hanno accertato che i tre avevano appena cercato di mettere a segno un furto su una macchina in centro a Segrate, tanto che a bordo della Multipla è stato trovato un martelletto frangivetro. Da lì, la decisione di darsi alla fuga, poi fallita.