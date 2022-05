L'Audi A5 che fugge dalla polizia e si schianta contro le panchine in piazza

Fuga fallita. È finito con uno schianto, e le manette, un inseguimento tra la polizia e un'Audi A5 con due persone a bordo martedì notte a Milano.

Tutto è iniziato poco dopo le 4 in via Broni, in zona Vigentino. Lì una volante ha incrociato il suv e il guidatore, appena ha visto la macchina della polizia, ha immediatamente cambiato direzione cercando di allontanarsi. A quel punto ne è nato un inseguimento, con i fuggitivi che hanno percorso a tutta velocità via Quaranta, via Marco d'Agrate e piazza Angilberto II, dove la vettura si è scontrata prima contro un paletto e poi contro le panchine che si trovano in piazza.

Uno degli uomini a bordo dell'Audi è riuscito a scappare a piedi, mentre l'altro è stato fermato e accompagnato in questura. Pochi attimi dopo, però, da via Broni è arrivata una nuova richiesta d'intervento da parte del titolare di un locale, che ha raccontato che un ragazzo - che prima era proprio in compagnia dei due fuggitivi - si era nascosto nel suo bar. Gli agenti lo hanno quindi identificato - era un 29enne marocchino con precedenti e irregolare - e hanno scoperto che era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano a gennaio per una condanna a 3 anni e mezzo per reati contro il patrimonio. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.