Cerca di seminare i carabinieri con una C3: arrestato

Quando ha capito che i carabinieri stavano per fermarlo ha spinto a tavoletta sull'acceleratore della "sua" C3 (auto che è poi risultata rubata), ha cercato di ingaggiare un inseguimento ma per lui sono scattate le manette. È successo in piazzale Brescia a Milano nel pomeriggio di martedì 8 agosto; nei guai un cittadino egiziano di 29 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 16 in via Ravizza, quando i carabinieri hanno imposto l'alt a una Citroen C3. L'automobile, tuttavia, non si è fermata ed è nato un mini inseguimento terminato circa 700 metri dopo in piazzale Brescia, dove i militari sono riusciti a fermare il mezzo.

Durante gli accertamenti è emerso che l'automobile era stata rubata qualche ora prima da un'officina di via Val Mesolcina (zona Corvetto). Il 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e portato in caserma.