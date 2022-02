Ubriaco, passa col rosso, aggredisce gli agenti e poi scappa (a casa sua)

Il rosso bruciato, l'auto tamponata e la fuga - prima in macchina e poi a piedi - verso il "rifugio" più scontato. Un uomo di 43 anni, un italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano al termine di un inseguimento con la polizia locale finito nel quartiere Bonola.

Stando a quanto appreso, tutto è iniziato in piazzale Accursio, dove la macchina guidata dal 43enne è passata con il semaforo rosso. In via De Gasperi, la pattuglia ha intimato l'alt al conducente che però, dopo aver ignorato l'ordine dei ghisa, si è dato alla fuga speronando il veicolo della Locale. Una volta arrivato in zona Bonola, il fuggitivo ha abbandonato la macchina e ha cercato un'ultima fuga a piedi in direzione casa sua.

Ma sotto l'abitazione ad attenderlo ha trovato la polizia locale, che verosimilmente era risalita al domicilio del 43enne proprio dai dati del veicolo lasciato in strada. L'uomo, che era ubriaco e che è stato scarcerato da poco per una misura alternativa alla detenzione, è stato quindi definitivamente bloccato dai ghisa. Deve rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, perché uno degli agenti è rimasto ferito nel tamponamento, oltre che di omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.