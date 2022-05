La folle fuga di una mamma coi bimbi in auto, tra vie contromano e sorpassi a 160 km/h

Nonostante avesse in auto i suoi bimbi, non ci ha pensato due volte. Quando ha visto le pattuglie, ha premuto il piede sull'acceleratore e ha dato vita a una folle fuga finita soltanto dopo 26 chilometri percorsi a tutta velocità. Una donna di 30 anni, una cittadina del Benin, è stata denunciata sabato sera dalla polizia locale di San Giuliano Milanese al termine di un inseguimento terminato a Lardirago, nel Pavese. Stando a quanto appreso, la corsa della donna è iniziata sulla via Emilia, dove - alla guida di una Seat Ibiza bianca - ha ignorato l'alt a un normale posto di controllo.

A quel punto, gli agenti - guidati dal comandante Fabio Allais - si sono messi sulle tracce della 30enne, che ha percorso la via Emilia, un pezzo di Binasca per poi entrare sulla Val Tidone e dirigersi proprio verso Lardirago, dove risulta residente. Nella fuga la guidatrice ha raggiunto punte di 160 chilometri orari, imboccando strade contromano e mettendo a segno sorpassi più che spericolati. Quando la Locale è riuscita a fermare la Seat Ibiza bianca, proprio mentre stava intervendo in supporto un'auto dei carabinieri di Pavia, gli agenti si sono accorti che sul sedile posteriore c'erano un bimbo di 6 anni e una bimba di 6 mesi, nell'ovetto, entrambi senza cintura ed entrambi figli della donna.

Dai primi accertamenti dei ghisa, è emerso che la macchina fosse sprovvista di assicurazione, motivo per cui verosimilmente la donna aveva cercato di eludere il controllo. La 30enne, oltre a rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stata sanzionata per tutte le infrazioni commesse e le è stata ritirata la patente.