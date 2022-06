Ubriaco alle 8 del mattino, scappa con un monopattino rubato in un sacco

Ha anche cercato di fuggire, ma inutilmente. Un ragazzo di 28 anni, un cittadino ucraino con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato mercoledì mattina a San Giuliano Milanese al termine di un inseguimento per le vie della città.

I guai per lui sono cominciati quando una pattuglia della polizia locale, guidata dal comandante Fabio Allais, lo ha notato a bordo di un motorino con dietro di lui un grosso sacco nero da spazzatura. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, il 28enne ha aperto il gas e si è diretto verso Mulazzano, comune del Lodigiano dove vive.

Alla fine, non senza fatica, gli investigatori sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, scoprendo che nel sacco aveva nascosto un monopattino in sharing della compagnia Lime risultato rubato poco prima in zona Loreto a Milano. Il 28enne, visibilmente ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Inoltre deve rispondere delle accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.