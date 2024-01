Inseguimento a folle velocità: rotonde contromano e 'Stop' bruciati

A bordo di una Panda, poi risultata rubata due giorni prima, due giovanissimi (uno dei quali minorenne) stavano procedendo a velocità ridottissima e, alle tre di notte, si sono fermati davanti a un negozio in centro nel paese di Pieve Porto Morone (Pavia). I carabinieri, che si trovavano in zona per un normale pattugliamento, si sono insospettiti e si sono avvicinati per controllarli. Ma i due hanno fatto partire l'utilitaria a grande velocità per fuggire.

Ne è nato un inseguimento a folle velocità, senza rispettare semafori e stop e imboccando varie rotonde contromano, fino a Sant'Angelo Lodigiano, dove i fuggitivi, nel frattempo inseguiti anche da altre pattuglie di carabinieri, hanno perso il controllo dell'auto e si sono schiantati contro un parapetto. A quel punto hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati bloccati.

Indossavano ancora guanti e berretti e, all'interno della Panda, i militari hanno rinvenuto vari arnesi per lo scasso: un piede di porco, uno scalpello e un martello. Chiaro il loro scopo: fermarsi davanti a un negozio, nottetempo, per svaligiarlo. E non è tutto, perché la Panda, in seguito a un controllo, è risultata rubata in provincia di Modena l'11 gennaio. Mentre l'auto è stata restituita al proprietario, uno dei due, 18enne di Sant'Angelo Lodigiano, è stato arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o ggetti atti a offendere. All'altro, minorenne, alla guida della Panda, arrestato per gli stessi reati, sono state contestate 9 violazioni al codice della strada per 8mila euro di multa, oltre alla guida senza patente.