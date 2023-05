"Polizia, mi dia il suo scooter": agente insegue e arresta un uomo

Si è fatto prestare lo scooter da un passante, poi ha inseguito e arrestato un 32enne marocchino che poco prima aveva aggredito lui e un suo collega. È successo in zona Corvetto a Milano nel pomeriggio di martedì 9 maggio.

Tutto è iniziato quando una volante della questura ha fermato il 32enne per un controllo in via Brenta. In un primo momento l'uomo ha cercato di allontanarsi, ma raggiunto ha estratto dalla tasca una bomboletta di spray urticante con la quale ha colpito i due poliziotti per poi fuggire. Proprio in questo frangente uno dei degli agenti si è fatto prestare uno scooter da un passante e attraverso il mezzo lo ha raggiunto e fermato in via Scheiwiller.

L'uomo, irregolare in Italia, è risultato avere alcuni precedenti con la giustizia per droga e reati contro il patrimonio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Durante la fuga, inoltre, si era liberato i due involucri con 4 grammi di hashish, per questo motivo è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.