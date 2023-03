La festa del papà di un 37enne: quasi in coma etilico fugge dalla Locale col figlio in auto

Un'auto che passa con il rosso proprio davanti a una pattuglia della polizia locale e non si ferma all'alt. Al volante di quella macchina un uomo completamente ubriaco - tanto da non riuscire nemmeno a parlare - e a bordo anche un bambino, suo figlio.

Un 37enne di origine ucraina è stato denunciato domenica sera a Seregno per guida in stato di ebbrezza dopo aver cercato di scappare a un controllo. Intorno alle 19.45 del giorno della festa del papà, mentre una pattuglia della polizia locale stava effettuando un controllo all'altezza dell'incrocio tra via Carlini e via Formenti, gli agenti hanno notato una Volkswagen Polo sfrecciare, passando con il semaforo rosso. Così il personale del comando di via Umberto I, sotto la guida del comandante Giovanni Dongiovanni, si sono messi all'inseguimento e il veicolo è stato fermato in pochi istanti.

Il conducente è apparso subito alterato tanto da non riuscire nemmeno a parlare. Gli agenti hanno riscontrato che a bordo c'era anche un bambino di cinque anni, il figlio dell'uomo. Dopo diversi tentativi, il guidatore è riuscito a effettuare l'alcoltest e l'accertamento ha dato esito positivo: 3.68 grammi per litro di alcol nel sangue, praticamente sette volte il limite consentito di 0,5 per mettersi alla guida. Per il 37enne - che aveva valori praticamente da coma etilico - è scattata una denuncia. Il bambino invece è stato affidato alla moglie dell'uomo, arrivata in comando poco dopo gli accertamenti.