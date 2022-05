Fugge in auto col fiasco di vino in mano, era al limite del coma etilico

Prima di abbandonare la macchina, dopo la sua spericolata fuga, ha pensato bene di portare con sé la sua fiaschetta di vino. E quando è stato raggiunto di nuovo, non è riuscito a far nulla per nascondere le sue condizioni. Anche perché era praticamente impossibile. Un uomo di 34 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato denunciato domenica pomeriggio a Seregno con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza e guida senza patente al termine di un inseguimento dai contorni incredibili.

I guai per il 34enne, che era a bordo di una Matiz con un 18enne, sono iniziati verso le 14, quando una pattuglia ha deciso di controllare la sua macchina in viale Edison. Alla vista dei militari, il guidatore ha improvvisamente accelerato imboccando a destra via Turati e poi a sinistra via Labriola tra sbandate, tratti contromano e frenate improvvise, prima di fermarsi all'ingresso del parco pubblico. Lì, lui e il passeggero sono scesi dalla macchina - prendendo la bottiglia di vino e i bicchieri - per poi essere raggiunti e fermati.

Non c'è voluto molto ai carabinieri per intuire che il 34enne - che continuava a parlare senza sosta - era evidentemente ubriaco. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e molto noto nel quartiere Crocione, è stato sottoposto all'alcol test che ha dato un esito "da record". Il guidatore, stando a quanto riferito dai carabinieri, aveva infatti un livello di 4 g/l di alcol nel sangue: un dato quasi otto volte superiore al consentito, ma soprattutto ai limiti del coma etilico.

Come se non bastasse, l'uomo era anche senza patente - circostanza che lui ha fornito come scusa per la fuga -, e alla guida di una macchina sottoposta a fermo amministrativo.