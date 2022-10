Con la droga in auto, scappa dai carabinieri a 150 km/h

Un'auto in fuga e un inseguimento per le strade a folle velocità. Nottata movimentata quella tra venerdì e sabato a Briosco (Mb) dove i carabinieri si sono messi sulle tracce di una Seat Altea in fuga con a bordo due presunti spacciatori.

Tutto è iniziato intorno alla mezzanotte quando una pattuglia dei carabinieri di Giussano (Mb), durante un servizio di controllo, passando lungo la Novedratese, all’altezza della rotonda con lo svincolo della Valassina, ha notato una Seat Altea di colore grigio chiaro con a bordo due uomini sospetti. Hanno intimato l'alt alla macchina, che però non si è fermata, facendo scattare l'inseguimento.

L'auto in fuga ha imboccato prima la provinciale Novedratese in direzione di Arosio (Mb) e tra pericolose manovre a zig-zag e punte di velocità fino a 150 km/h tra i veicoli che percorrevano il tratto, ha raggiunto via Valassina, ad Arosio, dirigendosi verso Inverigo (Co). Qui, in via Marconi, i due uomini sono saltati fuori dall'auto ancora in movimento e hanno proseguito la fuga a piedi, nei boschi. Durante la corsa uno dei due - un 19enne di origine marocchina con precedenti per droga - ha lasciato cadere qualcosa nei campi. Era un barattolo rosso, che è stato poi recuperato dai militari, e conteneva otto dosi di cocaina.

Addosso al giovane, poi fermato, c'erano anche oltre duemila euro in contanti e due telefoni cellulari. Il giovane, è risultato residente a Trento ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti per spaccio e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza. Per lui è scattata una denuncia, il sequestro del veicolo e la contestazione della guida senza patente. Ora le indagini dei militari dell'Arma proseguono per individuare e rintracciare il complice.