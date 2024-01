Folle fuga dalla polizia a Milano: inseguimento e spari nella notte, caccia a 3 uomini

La corsa contromano, gli spari e la fuga nel parco. Folle inseguimento nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, dove tre uomini sono scappati dalla polizia al termine di un inseguimento in zona Bicocca. La corsa è iniziata verso le 4, quando una volante del commissariato Greco Turro ha intimato l'alt a una Mercedes classe B incrociata in via Chiese con tre uomini a bordo, due dei quali a volto coperto.

Alla vista della volante, però, il conducente ha premuto il piede sull'acceleratore, ha percorso parte di una ciclabile e ha poi imboccato viale Fulvio Testi contromano arrivando fino in via Clerici, nel territorio di Bresso. Nella corsa i fuggitivi hanno esploso un paio di colpi di pistola, a cui gli agenti hanno risposto aprendo il fuoco in aria.

I tre hanno abbandonato la vettura - risultata rubata - e sono riusciti a far perdere le loro tracce all'interno del Parco Nord. Gli specialisti della Scientifica hanno repertato sul posto due bossoli di una pistola a salve, quella utilizzata da uno dei passeggeri della Mercedes.

Le indagini sono ora affidate ai poliziotti della squadra mobile, che sono sulle tracce dei tre e stanno cercando di scoprire il motivo della loro fuga. Non è escluso che il gruppo fosse composto da ladri, probabilmente pronti a entrare in azione.