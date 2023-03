Caccia ai fuggitivi sui Navigli: inseguimento e spari, 4 colpi esplosi

La Renault Clio che sembra fermarsi, con il conducente che decelera e pare intenzionato ad accostare il veicolo. Poi improvvisamente la macchina che riprende la corsa, un poliziotto quasi investito e gli spari per "convincere" i fuggitivi ad arrendersi. Sono i frame di quanto accaduto mercoledì sera in zona Navigli a Milano, dove un normale controllo è finito con un inseguimento e con quattro colpi di pistola esplosi.

Stando a quanto verificato da MilanoToday, tutto è iniziato poco dopo le 22, quando due auto di agenti in borghese hanno deciso di controllare la Clio con due uomini a bordo, entrambi nordafricani. Il ragazzo alla guida inizialmente ha arrestato la marcia, ma appena i poliziotti sono scesi dalle loro macchine ha nuovamente ingranato la prima ed è ripartito, con uno degli investigatori che ha evitato per poco l'impatto con il veicolo lanciato a velocità sostenuta. A quel punto, in via Borsi, i colleghi hanno aperto il fuoco mirando alle gomme, sparando quattro volte, nel tentativo di arrestare la fuga della Renault.

Nonostante i colpi, i fuggitivi sono riusciti nuovamente a forzare il blocco e a far perdere le proprie tracce. Ma non per molto. Perché, in meno di un'ora, i poliziotti hanno rintracciato la Clio ancora in zona, sull'altra sponda del Naviglio. Proprio lì uno dei due uomini scappati è stato fermato: si tratta di un 26enne cittadino marocchino, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata una denuncia a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il perché di una fuga tanto spericolata resta un mistero. Nell'auto - che non risulta intestata a lui -, gli agenti non hanno trovato nulla di sospetto. Non è escluso che abbia cercato di far perdere le proprie tracce perché senza documenti, anche se la reazione appare spropositata. Il lavoro dei poliziotti prosegue adesso per risalire all'identità del secondo uomo e, soprattutto, per accertare con sicurezza la ragione della folle corsa del 26enne.