Auto contromano a folle velocità: inseguimento da film tra Milano e Monza

Un'auto contromano a velocità elevata. Una serie di semafori rossi 'bruciati'. E, quindi, l'inizio di un inseguimento da film all'alba di domenica tra le vie di Sesto San Giovanni a Milano e Monza. Protagonisti della pericolosa fuga, iniziata in auto e finita a piedi, sono tre uomini. Due dei quali sono stati fermati dai militari e sono ancora in fase d'identificazione, secondo quanto confermato da Comando provinciale milanese dei carabinieri. A inseguirli, il Radiomobile della Compagnia di Sesto, con l'aiuto dei colleghi di Monza e della polizia di Stato.

Molti residenti monzesi dell'area tra via Monviso, via Stradella e via Tagliamento sono stati svegliati dalle sirene di polizia e carabinieri. Attorno alle 6.45. Nell'area boschiva del quartiere si è concluso infatti il trafelato inseguimento, cominciato lungo una via di Sesto San Giovanni, dove una pattuglia del Radiomobile si è messa sulle tracce di tre persone che viaggiavano su un'auto guidata in modo sconsiderato.

Arrivati nel quartiere nel quartiere monzese di San Fruttuoso, il trio ha cercato di seminare poliziotti e militari a piedi, correndo a più non posso in direzione del boschetto tra via Stradella e Tagliamento. Armati di torce e pistole di ordinanza, agenti e militari, hanno bloccato due dei tre.

Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito le urla e dei colpi d'arma da fuoco, come riferito dal 'controllo di vicinato di Monza'. Circostanza smentita dal Comando provinciale dei carabinieri che ha spiegato che non sono stati esplosi colpi di pistola. L'inseguimento è durato alcune decine di minuti ma al momento non è chiaro il motivo della fuga dei tre. Le indagini ora proseguono per identificare e fermare la terza persona scappata.